LIVERPOOL REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte iki takımın final öncesi muhtemel 11'i!
Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçını TIKLA CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İki ekip 2018 yılının finalinde karşılaşmış ve İspanyollar İngilizler'i 3-1 mağlup etmişti. Liverpool'un bu maça Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Tiago, Salah, Diaz ve Mane 11'i ile sahada olması bekleniyor. Real Madrid ise Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kross, Modric, Valverde, Vinicius ve Benzema 11'i ile sahaya çıkabilir. Zorlu mücadele 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak. Maç Stade De France'ta oynanacak ve TV 8'de kanalından naklen yayınlanacak. Liverpool - Real Madrid maçını TIKLA CANLI izle...
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