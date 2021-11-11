11 Kasım 2021, Perşembe

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Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!

Belçika ekiplerinden Westerlo'nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Belçika'da en iyi yönetilen kulüp Westerlo. Belçika'da futbolun sağlıklı tarafını yaşayabiliyoruz." diyen Çetinkaya, aynı zamanda Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için "Çok ilginç bir derbi olacak. İki çıkış arayan takımın maçı olacak, derbiler çok farklı ve favorisi olmayan maçlar diyebiliriz." şeklinde konuştu. Trabzonspor'un ligdeki durumuna da değinen Çetinkaya, "Abdullah Avcı'yı çok başarılı buluyorum. Çabalarının ve emeklerinin karşılığını alıyor." dedi.
11.11.2021
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