08 Kasım 2021, Pazartesi
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Real Madrid'den yeni stadyum paylaşımı!
İspanya'nın dev kulüplerinden Real Madrid, stadı Santiago Bernabeu'yu yenileme çalışmaları sürüyor. Kulübün yaptığı video paylaşımında stadın yeni görünümü beğeni topladı. 2020'de başlanan yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Yeni nesil çim bakım sistemiyle, zemin parçalar halinde 35 metre derinlikteki bir depoda saklanabilecek. Yenileme çalışmaları bittikten sonra Santiago Bernabeu, tenis ve basketbol maçlarına, konserlere, fuarlara ve birçok farklı etkinliğe de ev sahipliği yapabilecek. Toplam maliyet ise yaklaşık 800 milyon euroya ulaşacak.
08.11.2021
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