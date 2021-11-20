Real Madrid'in yıldız oyuncusuna saldırı!

İspanya La Liga'nın dev ekiplerinden Real Madrid'in yıldız ismi Gareth Bale'a bir taraftar tarafından saldırı düzenlendir. Gallerli oyuncu antrenman tesislerinden şahsi arabasıyla çıkış yaparken, Real Madridli taraftar aracına elinde bulunan bir cismi fırlattı. Olayı anlamaya çalışan Bale aracıyla uzaklaşırken, taraftarlar kendisine tepki göstermeye devam etti.

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