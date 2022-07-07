Vedat Muriqi Club Brugge'a transferi öncesi A Spor'a konuştu!
Vedat Muriqi, Club Brugge ile sözleşme imzalamak için Belçika'ya gitti. Yıldız oyuncu, transferi öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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