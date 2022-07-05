Galatasaray'dan ayrılan Albert Riera'ya yeni takımında şok tepki!
Galatasaray'da Torrent döneminde yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı ve Olipija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu. Takımın fanatik taraftarları, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki göstermek için Riera'nın basın toplantısını bastı. İşte o görüntüler...
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