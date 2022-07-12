Kanada Ligi'nde ilginç anlar! Böyle pozisyon görülmedi
Kanada Premier Ligi'nde Valour FC ile HFX Wanderers karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçta futbol tarihine geçecek bir pozisyon yaşandı. Valour takımında forma giyen William Akio, topu rakip takım kale çizgisinden çıkararak takımının golüne engel oldu. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
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