Ümit Karan'dan A Spor'a özel açıklamalar

Makedon ekibi Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Ümit Karan, takımının kamp yaptığı Bolu'da A Spor'a özel röportaj verdi. Shkupi'nin Avrupa Ligi eleme maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Karan, yabancı takımların Bolu'yu tercih etme sebebinin saha ve hava şartları ve ekonomik uygunluk olduğunu belirtti.