05 Temmuz 2019, Cuma

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Cocu'nun yeni adresi belli oldu

İngiltere Champıonshıp ekiplerinden Derby County'nin yeni teknik patronu Phıllıp Cocu oldu.
05.07.2019

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