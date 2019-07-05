05 Temmuz 2019, Cuma
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Cocu'nun yeni adresi belli oldu
İngiltere Champıonshıp ekiplerinden Derby County'nin yeni teknik patronu Phıllıp Cocu oldu.
05.07.2019
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