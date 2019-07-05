05 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

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Hasan Çetinkaya A Spor'da

Eski Fenerbahçe İdari Menajeri ve şu an Belçika ekibi Westerlo'da İkinci Başkan olarak görev yapan Hasan Çetinkaya, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda A Spor'a özel bir röportaj verdi. Kulüpteki tecrübelerinden bahseden Çetinkaya, genç Türk futbolculara yönelik çalışmalarından bahsetti. Çetinkaya ayrıca Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki durumunu da yorumladı...
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