Türkiye'den Euro 2028 başvurusu! Selim Soydan yorumladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapmak için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek. Eski futbolcu Selim Soydan, TFF'nin UEFA'ya yaptığı başvuruyu A Spor'da değerlendirdi. İşte Soydan'ın değerlendirmesi...
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