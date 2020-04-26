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Transfer piyasası değişecek

Corona virüsünün futbol ekonomisini nasıl etkileyeceği tartışılmaya devam ediyor. Kulüplerin yaşadığı mali krizin transfer yaklaşımını dünya çapında değiştirmesi bekleniyor.
26.04.2020
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Transfer piyasası değişecek Transfer piyasası değişecek 26.04.2020
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