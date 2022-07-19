TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo takımdan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, takımdan ayrılacağı söylentileri bulunan Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında canlı yayında konuştu. İşte o sözler...
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