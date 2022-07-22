Bytqi ve Muric BATE Borisov - Konyaspor maçı sonrası konuştu
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Konyaspor, BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası yeşil-beyazlı ekipte Zymer Bytqi ve Robert Muric, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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