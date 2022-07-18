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İtalya'da flaş görüntüler! Tiemoue Bakayoko önce tutuklandı sonra serbest kaldı

İtalyan polisi, Milan'ın yıldız futbolcusu Tiemoue Bakayoko'yu önce tutukladı. Fransız oyuncuyu tanıyan polisler daha sonra Bakayoko'dan özür diledi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

18 Temmuz 2022 | 11:23
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