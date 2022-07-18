İtalya'da flaş görüntüler! Tiemoue Bakayoko önce tutuklandı sonra serbest kaldı
İtalyan polisi, Milan'ın yıldız futbolcusu Tiemoue Bakayoko'yu önce tutukladı. Fransız oyuncuyu tanıyan polisler daha sonra Bakayoko'dan özür diledi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
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