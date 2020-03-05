05 Mart 2020, Perşembe
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Tottenham-Norwich City maçında tribünde ırkçılık yapıldı!
İngiltere Federasyon Kupası'nda Tottenham, Hotspur, Premier Lig'de sonuncu sırada yer alan Norwich'le normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 3-2 yenilerek elendi. Maça damga vuran an ise Eric Dier ile taraftarlar arasında çıkan kavga oldu.
05.03.2020
Tottenham'ın Norwich'e elendiği İngiltere Federasyon Kupası maçının ardından 26 yaşındaki yıldız futbolcu, taraftarlarla kavga etti. Tottenham'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamayan Gedson Fernandes'e ırkçı sesler yükselince sinirlenen Dier, tribüne çıkarak kavgaya karıştı.
Kavganın büyümesini statta görev yapan güvenlikler engellerken, takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho da "Bunlar gerçekten Tottenham taraftarı mı, bilmiyorum" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
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