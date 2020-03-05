05 Mart 2020, Perşembe
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Juventus'tan Merih Demiral'ın doğum gününe özel video!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerine devam eden milli futbolcu Merih Demiral, 22 yaşına girdi. İtalyan devi Juventus da genç oyuncuya özel video hazırladı ve doğum gününü işte böyle kutladı.
05.03.2020
Juventus, sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören milli futbolcu Merih Demiral'ın 22. yaş gününü "En iyi dileklerimizle şampiyon" diyerek kutladı.
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