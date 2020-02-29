29 Şubat 2020, Cumartesi

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Başakşehir'in rakibi Kopenhag

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu...
29.02.2020

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