Sergen Yalçın: "Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

"Tur atladığımız için çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa böyle bir kupaya katılıyoruz. Bizim için de ciddi bir tecrübe oldu bu maç. Rakibin 10 kişi kalması sonrası oyun tek taraflı oldu. Organize bir şekilde oynadık. Son bölümde çok risk aldık. Rakibin eksik kalması sonrası bulduğumuz golle müsabakayı kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.