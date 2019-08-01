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Malatyaspor tur için sahaya çıkıyor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa ligi 2. eleme turunda 2-2'lik ilk maçın rövanşında bugün Olimpıja Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
01.08.2019

Yeni Malatyaspor, UEFA ​Avrupa Ligi'nde tur atlamak için sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olımpıja Ljubljana ile karşılaşan ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan temsilcimiz rövanş maçından galip ayrıldığı takdirde tur atlayacak. Her türlü galibiyetin yanı sıra 2-2'nin üzerindeki beraberlikler de Yeni Malatyaspor'un turu geçmesi için yeterli olacak.

Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Olimpıja Ljubljana ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı saat 21'de başlayacak. Stozıce Stadındaki müsabakayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Yeni Malatyaspor turu geçmesi durumunda, Galler'in Connah's Quay takımı ile Sırbistan'ın Partizan ekibinin eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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