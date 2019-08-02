02 Ağustos 2019, Cuma

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Farnolle'den ırkçı saldırılar sonrası açıklama

Slovenya'nın Olimpia Ljubljana ekibiyle oynanan mücadelede ırkçı saldırılara maruz kalan Yeni Mlaatyasoır kalecisi Fabian Farnolle "Bu tarz hareketleri yapanlar kendi ülkelerine utanç veriyorlar" dedi.
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