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Salim Manav: Lille Ali Akman'ı istiyor

A Spor yorumcusu Salim Manav, 'Tam Saha Anadolu' programında flaş bir transfer gelişmesini açıkladı. Manav, yapmış olduğu açıklamada "Fransız takımı Lille Ali Akman'ı istiyor" dedi.
19.11.2020
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