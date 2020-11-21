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Burak Yılmaz kalecilik hünerlerini sergiledi

Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransız ekibinin gerçekleştirdiği antrenmanda kaleye geçti. Tecrübeli golcü kurtarışlarıyla dikkat çekerken, takım arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı.
21.11.2020
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