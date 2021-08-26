26 Ağustos 2021, Perşembe

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Roma Trabzonspor maçının ardından Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü!

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Roma Trabzonspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımdan büyük övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var." dedi. İşte o sözler...
26.08.2021
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