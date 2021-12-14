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Avrupa'da eşleşmeler belli oldu! Ülke puanı için dikkat çeken maçlar | Fenerbahçe...

Avrupa'da oynanacak olan maçların eşleşmeleri dün gerçekleşen kura çekimi ile belli oldu. Ülkemizi yakından ilgilendiren eşleşmelerin olduğu karşılaşmalarda ülke puanımız için kritik maçlar oynanacak. Bu mücadeleleri ve ülke sıralamasının tüm detayları A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirdi.
14.12.2021
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