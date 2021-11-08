İşte Dünya'nın konuştuğu o çocuk! İngiliz devine imza atmadı

Sosyal medyada gündeme gelen 5 yaşındaki Zayn Ali Salman, Londra'da yaşıyor. Anaokuluna giden Ali Salman, First Touch Football Academy'de futbol eğitimi alıyor. Ali Salman sosyal medyada paylaşılan videoları sayesinde İngiliz devinin gözdesi oldu. Londra'nın köklü kulüplerinden Arsenal, 5 yaşındaki yeteneği kulübe kazandırmak istiyor. Zayn Ali Salman ile ilgili konuşan Arsenal scoutu Stephen Deans; "Onu ilk gördüğümde 4 yaşında olduğunu öğrenip çok şaşırdım. Anaokuluna gittiğine inanamadım. Onun yaşındaki çocukların yapamayacağı şeyleri yapabiliyordu. Ardından ailesiyle görüşüp birkaç antrenmanda 9 yaş takımımızla denedik. Çok büyük yeteneği var." dedi. Ancak Ali Salman, Arsenal altyapısına imza atamıyor. Arsenal futbol akademisinden bir görevli, imza atamamasını açıkladı. Görevli, "Şu andaki yaşında Zayn Ali'nin kulübümüzle resmi bir bağının olması mümkün değil. Kendisi şu anda 6-8 yaşındaki miniklerin eğlenmeleri için açtığımız West London Development Centre'da futbol oynuyor ve zamanını keyifli geçiriyor. Kulübün resmi akademisinde en küçük 9 yaş altı takımımız var. O yaşa gelene kadar minik futbolcu adaylarının futbolu sevmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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