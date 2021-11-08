08 Kasım 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
İşte Dünya'nın konuştuğu o çocuk! İngiliz devine imza atmadı
Sosyal medyada gündeme gelen 5 yaşındaki Zayn Ali Salman, Londra'da yaşıyor. Anaokuluna giden Ali Salman, First Touch Football Academy'de futbol eğitimi alıyor. Ali Salman sosyal medyada paylaşılan videoları sayesinde İngiliz devinin gözdesi oldu. Londra'nın köklü kulüplerinden Arsenal, 5 yaşındaki yeteneği kulübe kazandırmak istiyor. Zayn Ali Salman ile ilgili konuşan Arsenal scoutu Stephen Deans; "Onu ilk gördüğümde 4 yaşında olduğunu öğrenip çok şaşırdım. Anaokuluna gittiğine inanamadım. Onun yaşındaki çocukların yapamayacağı şeyleri yapabiliyordu. Ardından ailesiyle görüşüp birkaç antrenmanda 9 yaş takımımızla denedik. Çok büyük yeteneği var." dedi. Ancak Ali Salman, Arsenal altyapısına imza atamıyor. Arsenal futbol akademisinden bir görevli, imza atamamasını açıkladı. Görevli, "Şu andaki yaşında Zayn Ali'nin kulübümüzle resmi bir bağının olması mümkün değil. Kendisi şu anda 6-8 yaşındaki miniklerin eğlenmeleri için açtığımız West London Development Centre'da futbol oynuyor ve zamanını keyifli geçiriyor. Kulübün resmi akademisinde en küçük 9 yaş altı takımımız var. O yaşa gelene kadar minik futbolcu adaylarının futbolu sevmelerini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz" dedi.
08.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Pereira F.Bahçe'de kukla vazifesi görüyor"
- Reha Kapsal, Galatasaray'ın Kadrosunu ve Dizilişini Analiz Etti! (Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray)
- İşte Dünya'nın konuştuğu o çocuk! İngiliz devine imza atmadı
- Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı!
- Mehmet Emin Uluç: ''Her Ne Yapacaksa Yapsın Ama Pereira İçin Hemen Yapsın
- Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza sert sözler: O isimden olmaz
- Gürcan Bilgiç: "Ben Fenerbahçe Başkanı Olsam, Vitor Pereira'yı Samandıra'ya Sokmam!" / A Spor
- Canlı yayında Terim'e sert eleştiri! "Neden az süre veriyorsun?"
- Volkan Demir: ''Şu An Net Bir Karar Verilmemiş Ama Fenerbahçe'de Vitor Pereira Dönemi Fiilen Bitti''
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...