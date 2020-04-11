PSG'nin yıldızı Ander Herrera tenis topuyla şov yaptı!

Corona virüsü salgını nedeniyle kendini evde karantinaya alan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Ander Herrera, sosyal medyada başlatılan tuvalet kağıdı sektirme akımına farklı bir boyut kazandırarak tenis topuyla yaptığı şovu Twitter hesabından paylaştı.

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