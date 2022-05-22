Premiere Lig'de Manchester City şampiyon oldu! Taraftar çılgına döndü
İngiltere Premiere Ligi sona erdi. Son haftaya kadar muazzam bir çekişme sürdüren şampiyonluk yarışı Manchester City ve Liverpool arasında geçti. City son maçta Aston Villa karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın maçı 3-2 kazandı ve Liverpool'un galibiyetine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Maçtan sonra taraftar sahaya girdi. Bazı Manchester City taraftarları kale direklerini kırdı. İşte o görüntüler.
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