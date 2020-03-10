Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie barıştı!

5 Şubat 2017'de Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie arasında gerilim yaşanmış ve o tarihten itibaren bu soğukluk devam etmişti. İkili arasındaki buzların eridiği, objektiflere işte böyle yansıdı.