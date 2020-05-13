13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Bundesliga 16 mayıs'ta başlıyor

Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Erel,16 mayıs'ta başlayacak olan ve 27-28 haziranda tamamlanması planlanan Bundesliga ligini değerlendirdi.
13.05.2020
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