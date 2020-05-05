05 Mayıs 2020, Salı
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Futbolun kaderi belli oldu! İşte en kötü senaryo
Premier Lig'de askıya alınan sezonun yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, artık dönüş için yol haritası hazırlandı. Titizlikle belirlenen takvimde Arsenal’le 27 Nisan’da başlayan çalışmaların 18 Mayıs’ta 20 takıma ulaşacağı aktarıldı. 7 ve 15 Mayıs’ta geri dönüş toplantılarının olacağı vurgulandı. A Spor muhabiri Alpaslan Düven son gelişmeleri Londra'dan aktardı. İşte detaylar...
05.05.2020
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