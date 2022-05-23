Milan'ın şampiyonluğuna Zlatan Ibrahimovic'in sevinci damga vurdu!
Seria A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan AC Milan, 19. kez liderliği göğüsledi. Ezeli rakibi Inter ile son haftaya kadar yarışan Milan zorlu mücadelenin kazanan tarafı oldu. Kırmızı siyahlı ekip son haftada Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek Inter'in oynadığı maça bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Milan'in İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, yaptığı ikonik sevinç ile şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. İşte Zlatan'ın o görüntüleri.
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