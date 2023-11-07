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Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı iki jokerini futbol sorusunda kullandı!

ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha sevenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya’dır?" sorusu yarışmacıya aktarıldı. Genç yarışmacı bu soruyu bilmek için 2 joker hakkını kullandı. İşte o anlar...

07 Kasım 2023 | 00:43
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Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusu soruldu.

Genç yarışmacı, bu sorunun yanıtı için önce seyirciye sorma jokerini, daha sonrasında ise telefon jokerini kullandı.

Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?

A: Liverpool - Everton
B: Glasgow Rangers - Celtic
C: Bayer Leverkusen - Bayern Münih
D: Real Madrid - Barcelona

Doğru cevap: B

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