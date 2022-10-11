Manchester City'de İlkay Gündoğan ile iddiaya giren Pep Guardiola şınav çekti!
Premier Lig devlerinden Manchester City'de eğlenceli anlar yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından İlkay Gündoğan ile menajer Pep Guardiola iddiaya girdi. İkili arasındaki iddiayı kaybeden Guardiola ise şınav çekti. O anlar kameralara böyle yansıdı...
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