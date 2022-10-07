Emre Belözoğlu Rigas FS - Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Çok kötü bir zemin vardı"
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. maçında Rigas FS ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadeleden sonra turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Çok kötü bir zemin vardı. Rakip takımın istediği bir şeydi bu. Onlar için en uygun saha buydu." ifadelerini kullandı.
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