Mesut Özil'e yapılan bıçaklı saldırıda son gelişmeler
Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir çete saldırı girişiminde bulundu. Özil can havliyle bir Türk restoranına sığınırken, takım arkadaşı Kolasinac, iki saldırganı uzaklaştırmaya çalışırken ekranda görüldü. Olay İngiltere basınında büyük yankı buldu. Polis olayı soruşturmaya alırken, görgü tanıkları da Mesut Özil'in büyük korku yaşadığını dile getirdiler. Saldırı girişiminde yaralanan olmadı.
Bıçaklı ve motor kasklı saldırgan, Mesut Özil'e saldırmaya çalışırken Özil'in arabasına ivedilikle bindiği görünüyor. Öte yandan yıldız futbolcunun takım arkadaşı Sead Kolasinac, saldırganı uzaklaştırmaya çalışıyor.
Olay esnasında çevrede bulunan Azuka Alintah isimli görgü tanığı, "Tamamen delice ve tuhatfı. Arabası orada yolun ortasında duruyordu. Özil, bıçakla kovalanan herkes gibi korkudan neye uğradığını şaşırmıştı. Hayatını kurtarmak için kaçıyordu." diye konuştu.
Olayın soygun amaçlı gerçekleştiğinden şüpheleniliyor. Mesut Özil olaydan sonra, tandığı kişilerin bulunduğu Likya isimli Türk restorana sığındı. Restoran personelinin olay yerine koşmasıyla saldırganların kaçtığı kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi. Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.
Yıldız futbolcu, olaydan sonra buraya gelen polislere ifade verdi. İki futbolcunun da durumunun iyi olduğu ve olayı yaralanmadan atlattıkları ifade edildi.
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