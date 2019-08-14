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Liverpool'a otel içinde coşkulu karşılama

Liverpool taraftarları, Chelsea ile oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi, antrenmandan gelen takım futbolcularını otelde coşkuyla karşıladı.
14.08.2019

Liverpool, Chelsea ile bu akşam saat 22.00'de oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Vodafone Park'ta dün akşam gerçekleştirdi. Kırmızılar, antrenmanın ardından kaldıkları otele döndü. Otelde Liverpoollu futbolcuları ve teknik ekibi, coşkulu bir topluluk karşıladı. Taraftarlar ve otelde kalanlar, girişte Liverpoollu oyunculara yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamaya gelenler futbolcularla bol bol selfie yaparken, bir taraftar da elindeki kramponu Liverpoollu oyunculara imzalattı. Taraftarlar futbolcuları, tezahüratlar ve çığlıklar eşliğinde odalarına uğurladı.

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