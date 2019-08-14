14 Ağustos 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Liverpool taraftarlarından Boğaz turu
Liverpool ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiliz taraftarlar için düzenlenen etkinlikler kapsamında, çok sayıda Liverpoollu tekneyle Boğaz turuna çıktı. Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sona erecek. Ardından taraftarlar Süper Kupa heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak.
14.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Liverpool'a otel içinde coşkulu karşılama
- Sneijder futbolu bıraktı
- Zanka: Tarihe geçmek istiyorum
- Salah'tan Türkçe mesaj
- Fenerbahçe'den Batshuayi hamlesi
- Beşiktaş Sivasspor maçına hazırlanıyor
- Lig tarihinin en gollü maçları
- Rebocho: "Beşiktaş kariyerimde büyük bir adım"
- UEFA Süper Kupa finalinde 44. randevu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"