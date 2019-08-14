14 Ağustos 2019, Çarşamba

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Salah'tan Türkçe mesaj

Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, UEFA Süper Kupa'da ​Chelsea ile istanbul'da yapacakları karşılaşma öncesi Türkçe mesaj paylaştı.
14.08.2019

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