03 Ekim 2019, Perşembe

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Başakşehir 3 puanın peşinde

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.
02.10.2019

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