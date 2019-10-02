03 Ekim 2019, Perşembe
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Başakşehir 3 puanın peşinde
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.
02.10.2019
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