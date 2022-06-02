Hull City Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'ı istiyor
Son dakika transfer haberleri: İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan ve Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'a talip oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, konuyla ilgili detayları Transfer Raporu programında aktardı.
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