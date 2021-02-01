01 Şubat 2021, Pazartesi

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Liverpool Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Sky Sports, Liverpool'un Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ı kiralamak istediğini duyurdu. Alman ekibi, defansa takviye yaparsa milli oyuncu İngiltere'ye gidecek. Konuyla ilgili detayları Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök aktardı. | Son dakika transfer haberleri
01.02.2021
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