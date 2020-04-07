Kızılay'dan Merih Demiral'a teşekkür videosu

İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle ihtiyacı olan 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıklamıştı. Kızılay, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda milli futbolcuya teşekkür etti.

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Kızılay'ın resmi hesabından paylaştığı videoda Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a teşekkür ederiz. Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" ifadelerine yer verildi.