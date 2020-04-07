07 Nisan 2020, Salı
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Kızılay'dan Merih Demiral'a teşekkür videosu
İtalya Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle ihtiyacı olan 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıklamıştı. Kızılay, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda milli futbolcuya teşekkür etti.
07.04.2020
Kızılay'ın resmi hesabından paylaştığı videoda Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a teşekkür ederiz. Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" ifadelerine yer verildi.
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