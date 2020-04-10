10 Nisan 2020, Cuma
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UEFA'dan EURO 2020 yorumu! "Ev sahibi şehirlerde değişiklik yok"
A Spor muhabiri Alpaslan Düven, UEFA'nın EURO 2020'nin düzenleneceği kentlerde değişiklik düşünmediğini aktardı. A Spor canlı yayınına bağlanan Düven, detayları anlatırken, "İngiliz Sky Sports'a konuşan bir UEFA yetkilisi, 12 farklı ülkede oynanacak şampiyonada, maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini ifade etti." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
10.04.2020
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