Arda Güler yine yaptı yapacağını!
Arda Güler, antrenmanlarda şov yapmaya devam ediyor. Her gün sosyal medyadan paylaşılan videolara bir yenisi daha eklendi. İdmanda rakibini şık bir çalımla geçen Arda Güler'in bu hareketine takım arkadaşları büyük şaşkınlıkla tepki verirken, sosyal medyada futbolseverlerden de övgüler aldı.
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