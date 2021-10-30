30 Ekim 2021, Cumartesi
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Futbol haberleri - İngiltere'de Türk teknik direktör! "Hedefim..."
İngiltere'nin Ulusal Güney Ligi'nde yer alan Chorley FC'nin U-21 takımının antrenörlüğünü yapan Mustafa Alper Avcı, A Spor canlı yayınına bağlandı. En son Türkiye'de Şanlıurfaspor'de teknik direktörlük yapan Avcı, sezon başında İngiltere'ye gitti. Daha önce Altay Spor Kulübü'nde adından söz ettiren Avcı, İngiltere'de yoluna devam etmek istediğini açıkladı. İşte Alper Avcı'nın açıklamalarının tamamı... | Futbol haberleri
30.10.2021
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