24 Aralık 2021, Cuma

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İngiltere Premier Lig'de Covid-19 şoku yaşanıyor! Son olarak Ada'da 2 maç daha ertelendi

Avrupa'nın en prestijli ligi İngiltere Premier Lig'de peş peşe corona virüsü şokları yaşanıyor. Kulüplerde yaşanan üst üste Covid-19 vakaları sebebiyle birçok maç ertelenmişti. Son olarak Liverpool - Leeds United ve Wolverhampton - Watford maçları da ileri bir tarihe ertelendi. Gelişmeleri canlı yayında A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök aktardı. İşte ayrıntılar...
24.12.2021
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