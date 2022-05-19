İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılıyor mu?
Borussia Dortmund'da geçirdiği 5 yıllık kusursuz performans ile 2017 Temmuz'unda Manchester City'ye transfer olan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, İngiliz kulübü ile 6. sezonunu geçiriyor. 31 yaşındaki orta saha son dönemde takımda mutsuz olduğu ortaya çıktı. Detayları A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök aktardı. Özkök, "İlkay, Manchester City'de mutsuz çünkü eskisi kadar ilk 11'de forma şansı bulamıyor. Pep Guardiola'nın düşüncesi de önemli. Manchester City izin verirse takımdan ayrılabilir. Önümüzdeki haftalarda belli olacak." dedi.
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