İlhan Palut Bate Borisov Konyaspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinde temsilcimiz Konyaspor ilk maçta Bate Borisov deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadeleyi yeşil beyazlıların teknik patronu İlhan Palut değerlendirdi.
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