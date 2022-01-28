Hull City Şota Arveladze'ye emanet!
Süper Lig'de yıllarca forma giydikten sonra teknik direktörlük görevini de yapan Şota Arveladze, Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship'ten satın aldığı Hull City'nin başına geçti. Şota, Kaplanlar'a 2.5 yıllık imza attı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök konuyu değerlendirdi.
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